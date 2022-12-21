Летанг о таблице Столичного дивизиона: «Смотрю в нее каждый день. У «Питтсбурга» была серия поражений, и мы такие: «О, блин, надо шевелиться»

Теги Нью-Джерси Питтсбург Рейнджерс Айлендерс Каролина Вашингтон Крис Летанг НХЛ Хоккей

Крис Летанг сказал, что каждый день смотрит в таблицу Столичного дивизиона. 

На данный момент разрыв между первым и шестым местом в нем составляет 8 очков.

У «Каролины» 46 очков в 32 играх, у «Нью-Джерси» – 44 в 32, у «Питтсбурга» – 42 в 32, у «Рейнджерс» – 41 в 34, у «Айлендерс» – 38 в 33, у «Вашингтона» – 38 в 34. 

«Я смотрю в таблицу каждый день. Вот как все плотно. У нас была серия поражений, отрыв соперников начал расти, и мы такие: «О, блин, надо шевелиться».

Никто не хочет себя закапывать, потому что это очень сложный дивизион и лига», – сказал защитник «Пингвинс». 

 

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