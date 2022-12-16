«Трактор» определится с кандидатом на пост генменеджера в течение месяца («РБ Спорт»)

У « » появится генменеджер.

В клубе определятся с кандидатом в течение месяца. В настоящее время ведутся переговоры с двумя претендентами на пост, сообщает «РБ Спорт» со ссылкой на свои источники.

Как отмечает издание, еще один источник сообщает, что одна кандидатура уже была утверждена президентом «Трактора», губернатором Челябинской области Алексеем Текслером, но окончательного решения пока нет.

Должности генерального менеджера в «Тракторе» не было с апреля 2019 года. В настоящее время клубом руководит генеральный директор .

Челябинский клуб занимает 11-е место в таблице Востока.