«Лос-Анджелес» продлил форварда Мура на 5 лет с кэпхитом 4,2 млн долларов

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«Лос-Анджелес» продлил форварда Тревора Мура на 5 лет с кэпхитом 4,2 млн долларов.

Новое соглашение с 27-летним игроком вступит в силу, начиная с сезона-2023/24. Общая сумма сделки – 21 миллион долларов. 

В текущем сезоне Мур набрал 18 (7+11) очков в 33 играх. 

Всего в НХЛ у американца 237 матчей и 107 (42+65) баллов. В 14 матчах Кубка Стэнли добавил 6 (3+3) очков. 

Средняя зарплата игрока по текущему контракту составляет 1,875 млн долларов за сезон. 

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