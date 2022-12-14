Овечкин о сериале «Евгенич»: «Приятно, что Жуков сочинил песню про спорт. Все знают, что я неравнодушен к популяризации спорта и хоккея в России»
Александр Овечкин высказался об участии в съемках сериала «Евгенич».
Капитан «Вашингтона» принял участие в создании второго сезона комедийного музыкального телесериала «Евгенич» с солистом группы «Руки вверх!» Сергеем Жуковым в главной роли.
«Мы давно дружим с Сергеем. Я с большим удовольствием принял приглашение сняться в его сериале. Вдвойне приятно, что Сергей сочинил для меня песню про спорт.
Все знают, что я особо неравнодушен к теме популяризации спорта и хоккея в России, поэтому мне приятно, что удалось об этом спеть» – сказал Овечкин.
Сериал выходит на канале «Пятница!».
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