Овечкин о сериале «Евгенич»: «Приятно, что Жуков сочинил песню про спорт. Все знают, что я неравнодушен к популяризации спорта и хоккея в России»

высказался об участии в съемках сериала «Евгенич».

Капитан принял участие в создании второго сезона комедийного музыкального телесериала «Евгенич» с солистом группы «Руки вверх!» Сергеем Жуковым в главной роли.

«Мы давно дружим с Сергеем. Я с большим удовольствием принял приглашение сняться в его сериале. Вдвойне приятно, что Сергей сочинил для меня песню про спорт.

Все знают, что я особо неравнодушен к теме популяризации спорта и хоккея в России, поэтому мне приятно, что удалось об этом спеть» – сказал Овечкин.

Сериал выходит на канале «Пятница!».