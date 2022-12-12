«Ак Барс» о победе Загитовой в голосовании за лучшую телеведущую: «Поздравляем и гордимся!»

поздравил Алину Загитову с победой в голосовании за лучшую телеведущую 2022 года.

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию опередила другую олимпийскую чемпионку – Анну Щербакову – в голосовании читателей. «Комсомольской правды».

Загитова получила 206 440 голосов (49,95%), Щербакова набрала 179 089 (43,33%). Обе фигуристки работают ведущими в шоу «Ледниковый период».

«Алина Загитова победила в голосовании за лучшую телеведущую 2022 года. Поздравляем и гордимся!» – сообщается в телеграм-канале казанского клуба.