Пругова о дебюте на «КХЛ ТВ»: «Профессиональный женский взгляд на хоккей интересен. Думаю, в скором времени это повторится!»

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Анна Пругова поделилась впечатлениями от дебюта на «КХЛ ТВ».

Она была комментатором-экспертом матча «Спартак» – «Барыс».

– Поздравляем тебя с дебютом на федеральном телевидении. Как впечатления от работы в паре с Романом Скворцовым?

– Огромное спасибо! Это большая честь и высокая ответственность – представлять весь женский хоккей.

Мне кажется, вышло очень круто: профессиональный женский взгляд на игру интересен. Думаю, в скором времени это обязательно повторится! 

– После поступившего предложения сразу согласилась?

– Конечно, не раздумывая. Хочется поблагодарить руководство «Салавата Юлаева», клубную пресс-службу за положительный ответ на совместное предложение КХЛ и ЖХЛ. Для меня это прекрасная возможность рассказать про женский хоккей, – сказала вратарь уфимской «Агидели».

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