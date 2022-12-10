Шестеркин стал 3-й звездой дня в НХЛ

Игорь Шестеркин стал 3-й звездой дня в .

Лига подвела итоги очередного игрового дня.

Первая звезда – форвард с дублем в ворота «Нью-Джерси» (6:4).

Вторая звезда – капитан с 2 (1+1) очками в матче с «Миннесотой» (5:2). Он первым в сезоне забросил 25 шайб, продлив голевую серию до 7 игр.

Третья звезда – вратарь , отразивший 41 бросок из 42 и 2 буллита из 2 в серии в игре с «Колорадо» (2:1 Б).