Шестеркин стал 3-й звездой дня в НХЛ

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Игорь Шестеркин стал 3-й звездой дня в НХЛ.

Лига подвела итоги очередного игрового дня. 

Первая звезда – форвард «Айлендерс» Брок Нелсон с дублем в ворота «Нью-Джерси» (6:4). 

Вторая звезда – капитан «Эдмонтона» Коннор Макдэвид с 2 (1+1) очками в матче с «Миннесотой» (5:2). Он первым в сезоне забросил 25 шайб, продлив голевую серию до 7 игр.

Третья звезда – вратарь «Рейнджерс» Игорь Шестеркин, отразивший 41 бросок из 42 и 2 буллита из 2 в серии в игре с «Колорадо» (2:1 Б). 

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