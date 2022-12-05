«Коламбус» вызвал Марченко из АХЛ. Форвард набрал 19 очков в 16 матчах

вызван в основной состав .

В свою очередь, «Блю Джекетс» вернули свой фарм-клуб форварда Трея Фикс-Волански.

Марченко играет в со старта этого сезона и набрал 19 (8+11) очков при полезности «минус 5» в 16 матчах регулярного чемпионата.

В списке лучших бомбардиров Марченко делит второе место с Эмилем Бемстремом. Лидер – Фикс-Волански, в активе которого 22 очка.

Предстоящий матч регулярного чемпионата у «Коламбуса» запланирован в ночь с 6 на 7 декабря против «Питтсбурга».