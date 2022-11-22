Епанчинцев о трех поражениях от «Трактора»: «Все матчи – упорные. Игрокам «Амура» не хватает в завершающей фазе в силу возраста»

Главный тренер подвел итоги матча с «Трактором» (2:3).

«Наша команда долго просыпалась. В первом периоде были не похожи сами на себя. Тем не менее, проигрывая 0:2, нашли в себе силы отыграться. Но цена индивидуальной ошибки – не спасли ситуацию, пропустили гол и проиграли. Не лучшая наша командная игра именно в атаке.

Два гола подряд пропустили – к сожалению, есть у нас такие моменты, не первый случай. Надо работать, исправлять это. Не имеем права играть так, можно сказать, в стыковых матчах.

Три поражения от ? Если соперник выиграл, то значит сильнее. Но все матчи были упорные, равные, нашим игрокам не хватает в завершающей фазе в силу возраста. Все игры – от ножа. В каждом матче был обоюдоострый, интересный хоккей, болельщикам нравится.

Молодецкий азарт есть, за счет правильных действий потом придет опыт и реализация, и будет намного эффективнее», – сказал .

Добавим, что в этом сезоне Фонбет Чемпионата КХЛ у «Амура» есть одна победа над «Трактором» – 2:0 в Хабаровске 14 ноября.