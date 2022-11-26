Пойнт, Робертсон и Кюмпер (2-й шатаут за «Вашингтон») – звезды дня в НХЛ
Брэйден Пойнт, Джейсон Робертсон и Дарси Кюмпер – звезды дня в НХЛ.
Лига подвела итоги очередного игрового дня.
Первая звезда – форвард «Тампы» Брэйден Пойнт с 3 (2+1) очками в матче с «Сент-Луисом» (5:2).
Вторая звезда – форвард «Далласа» Джейсон Робертсон с 3 (2+1) очками в матче с «Виннипегом» (4:5 ОТ).
Третья звезда – вратарь «Вашингтона» Дарси Кюмпер с матчем на ноль против «Калгари» (3:0) при 32 отраженных бросках. Он сделал свой второй шатаут в сезоне.
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