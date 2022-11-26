Пойнт, Робертсон и Кюмпер (2-й шатаут за «Вашингтон») – звезды дня в НХЛ

Брэйден Пойнт, и Дарси Кюмпер – звезды дня в .

Лига подвела итоги очередного игрового дня.

Первая звезда – форвард с 3 (2+1) очками в матче с «Сент-Луисом» (5:2).

Вторая звезда – форвард Джейсон Робертсон с 3 (2+1) очками в матче с «Виннипегом» (4:5 ОТ).

Третья звезда – вратарь с матчем на ноль против «Калгари» (3:0) при 32 отраженных бросках. Он сделал свой второй шатаут в сезоне.