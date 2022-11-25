Никитин о Бочарове: «Ванька сосредоточен на отработке определенных вратарских нюансов. Стабильности не хватает»

рассказал о победе «Локомотива» над (2:1 ОТ).

– Тяжелый матч, и мы, и соперник могли и выиграть, и проиграть.

В овертайме мы были более удачливы. Ребята молодчики, много хороших моментов создали, где-то перетерпели, создавали в атаке. Обоюдоострая игра. Обе команды хотели выиграть.

– в том сезоне был игроком первого звена, в этом мы его видим во втором и в третьем, а сегодня было ощущение, что у него клюшка вылетает чаще, чем попадает в руки. Он фолит – и падает сам. С ним что-то не то происходит?

– Первое, второе и третье звено… Тут основной критерий – это игровое время. Не просто сумма, а игровое время в ключевые моменты.

Рушан играет в ключевые моменты. Сломалась клюшка, а потом запустился механизм, и там ребята соперника сразу ошиблись.

Хоккей иногда такая непредсказуемая штука, что неприятность может как в одну сторону качнуть, так и в другую. Сегодня она нам сыграла на руку. Вот сегодня выиграли, все скажут, что Рушан молодчик, а проиграли бы – все бы вспомнили сломанную клюшку. На эту тему можно долго рассуждать.

– Он радовался больше всех голу в овертайме.

– Конечно, он понимал, что без клюшки было бы тяжело обороняться «3 на 3».

– Исаев играет больше, чем Бочаров. То есть маятник выбора качнулся в сторону более молодого вратаря?

– Тут не маятник. Мы совершенно прагматично выбираем, планируем.

Сейчас Ванька, скажем так, сосредоточен больше на работе и отработке определенных вратарских нюансов. Мы посчитали, что сейчас нужно заложить определенную базу, чтобы переломить ту ситуацию, которая складывается. Опять же, это не имеет к маятнику никакого отношения.

Верим в то, что сможем помочь Ивану найти свою лучшую игру. Он уже несколько матчей очень хороших сыграл, но стабильности пока не хватает, поэтому работаем над этим, – сказал главный тренер .