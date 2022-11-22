«Сент-Луис» выиграл 7 матчей подряд после серии из 8 поражений, это рекорд НХЛ.

выиграл 7 матчей подряд после серии из 8 поражений, это рекорд .

Сегодня «Блюз» справились с (3:1) в домашнем матче в рамках регулярного чемпионата.

Победа стала для команды под руководством 7-й подряд. До этого были проиграны 8 матчей подряд. Такая комбинация серий побед и поражений стала первой в истории НХЛ.

Ранее «Филадельфия» и «Сан-Хосе» выиграли по 6 матчей кряду в сезонах-2017/18 и 2005/06, до этого проиграв по 10 раз подряд.

С 20 очками в 18 матчах «блюзмены» идут на 4-м месте в Центральном дивизионе.