«Сент-Луис» выиграл 7 матчей подряд после серии из 8 поражений. Это рекорд НХЛ

Теги Сент-Луис Анахайм НХЛ рекорды Крэйг Беруби Хоккей

«Сент-Луис» выиграл 7 матчей подряд после серии из 8 поражений, это рекорд НХЛ.

Сегодня «Блюз» справились с «Анахаймом» (3:1) в домашнем матче в рамках регулярного чемпионата. 

Победа стала для команды под руководством Крэйга Беруби 7-й подряд. До этого были проиграны 8 матчей подряд. Такая комбинация серий побед и поражений стала первой в истории НХЛ. 

Ранее «Филадельфия» и «Сан-Хосе» выиграли по 6 матчей кряду в сезонах-2017/18 и 2005/06, до этого проиграв по 10 раз подряд. 

С 20 очками в 18 матчах «блюзмены» идут на 4-м месте в Центральном дивизионе. 

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