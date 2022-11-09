О’Райлли о 8 поражениях «Сент-Луиса»: «Тренеры работают отлично, вина лежит на нас. Я должен быть лидером, но делаю недостаточно»

высказался о 8 поражениях подряд.

После поражения от «Филадельфии» (1:5) «Блюз» обновили клубный антирекорд, проиграв 8 матчей подряд в основное время.

«Мы должны меняться, адаптироваться, учиться. Тренеры работают отлично, все упирается в наше исполнение. У меня нет ответа, почему так происходит. Мы просто недостаточно хороши. Вина лежит на нас – на мне и на других игроках.

Я должен быть лидером команды, но делаю недостаточно. Как и другие ребята. Нужно делать гораздо больше. Я не готов рассуждать о причинах. Просто то, что я сейчас делаю, не работает», – сказал капитан «блюзменов».

В 11 матчах сезона 31-летний канадец набрал 2 (2+0) очка при полезности «минус 12».