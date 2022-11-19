Епанчинцев про 3:1 с «Барысом»: «Хороший плей-оффный матч. Выстояли, грамотно оборонялись»
Главный тренер «Амура» подвел итоги матча с «Барысом» (3:1).
«Хороший плей-оффный матч. Мы понимали важность матча. Быстро среагировали на пропущенный гол. Забили второй гол, повели в счете, и радует то, что правильно сыграли больше вторым номером.
Понимали, что особенно в третьем периоде соперник будет более активный и перешли в три звена. Выстояли, грамотно оборонялись, здорово сыграл наш вратарь, и мы победили», – сказал Вадим Епанчинцев.
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