Епанчинцев про 3:1 с «Барысом»: «Хороший плей-оффный матч. Выстояли, грамотно оборонялись»

Главный тренер подвел итоги матча с (3:1).

«Хороший плей-оффный матч. Мы понимали важность матча. Быстро среагировали на пропущенный гол. Забили второй гол, повели в счете, и радует то, что правильно сыграли больше вторым номером.

Понимали, что особенно в третьем периоде соперник будет более активный и перешли в три звена. Выстояли, грамотно оборонялись, здорово сыграл наш вратарь, и мы победили», – сказал .