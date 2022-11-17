247 кг корма для бездомных животных собрали на матче СКА с минским «Динамо». Бардаков привез 70 кг

247 килограммов корма для бездомных животных собрали на матче СКА против минского .

«15 ноября на матче против минского «Динамо» СКА и Благотворительный фонд «Рядом» в рамках проекта #СКАДобро провели масштабную благотворительную акцию в поддержку животных из петербургских приютов.

Хоккеисты армейцев заранее поучаствовали в фотосессии с котятами и щенками. Фото поместили на сайт фонда «Рядом» – любой желающий мог узнать подробную информацию о животных, которым нужен дом. К 16 ноября пришли семь заявок на собак и кошек, с которыми фотографировались игроки СКА.

В день игры в фойе Ледового дворца открылся стенд фонда «Рядом», где можно было сделать пожертвование в пользу животных или подарить им корм. Болельщики откликнулись на призыв и всего за один вечер собрали 247 килограммов корма! Нападающий СКА привез в Ледовый сразу 70 килограммов корма для собак и кошек.

Общая сумма пожертвований по состоянию на 16 ноября составила более 50 тысяч рублей и она продолжает расти», – говорится на сайте СКА.

Сообщается, что акция СКА и БФ «Рядом» будет действовать весь ноябрь.