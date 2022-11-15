Дубник о тренировках с Якуповым: «Этот парень был полным идиотом»

поделился воспоминаниями о тренировках с Наилем Якуповым.

Хоккеисты ранее вместе играли в за .

«Худший товарищ по команде, который был у меня на тренировках? . Этот парень был идиотом. Полным идиотом.

Я пытался объяснить ему. Мы отрабатывали броски низом, а он отправлял эти штуки рядом с моим ухом, потому что пытался попасть в девятку.

И я пытался ему объяснить: «Ты же понимаешь, что здесь есть три исхода. Ты промахиваешься, забиваешь гол или попадаешь мне в ухо. Мне не нравятся все три варианта. Если ты хочешь отработать этот бросок, иди и делай это на другом конце площадки», – сказал экс-вратарь в подкасте The DFO Rundown.