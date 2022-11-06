Назаров о Шипачеве в «Ак Барсе»: «Ему немножко не хватает айстайма. Нужно переходить на три звена, чтобы увеличить его игровое время»

Теги Ак Барс Андрей Назаров КХЛ Вадим Шипачев Хоккей

Андрей Назаров оценил игру нападающего «Ак Барса» Вадима Шипачева.

– Как у вас дела? Где вы сейчас?

– Мои дела хорошо, как вы знаете, недавно был уволен (смеется). Но если серьезно, то сижу дома в Москве, занимаюсь семейными делами, дочку вожу в школу.

– Сегодня Шипачев играет в своем родном городе. Как раз при вас о нем начали много говорить. Тогда, в 2013 году, вы сказали, что это самый лучший в мире 87-й номер. Он действительно был круче Кросби или это был какой-то психологический прием?

– Безусловно, это был психологический прием. Но, судя по игровому времени, которое я ему давал – он у меня играл 27, а бывало и 28-29 минут. Половину игры Вадим у меня не уходил с поля.

Какие проблемы сейчас я вижу? Немножко не хватает ему айстайма. На мой взгляд, нужно переходить на три звена, чтобы увеличить у Вадима игровое время.

– Об этом много говорили. Он раньше и в «Динамо» играл куда больше, чем в «Ак Барсе». То есть в этом основная причина его неудач.

– Я бы не сказал, что это его неудачи, просто Вадим любит играть очень много, создавать очень много моментов.

Вадим хочет приехать на лавку, отдышаться и выйти обратно на лед. И это нужно ему создать. Если ты ему это создашь, ты увидишь лучшего 87-го номера.

– В то время при вас Шипачев чем выделялся?

– То же самое, что и сейчас. Очень хорошие передачи, видение поля, 100-процентная отдача игре. Никогда бы не сказал, что Вадим не ляжет под шайбу или что-то не сделает. Это великолепный профессионал, – сказал тренер.

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