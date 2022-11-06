Назаров о Шипачеве в «Ак Барсе»: «Ему немножко не хватает айстайма. Нужно переходить на три звена, чтобы увеличить его игровое время»

оценил игру нападающего .

– Как у вас дела? Где вы сейчас?

– Мои дела хорошо, как вы знаете, недавно был уволен (смеется). Но если серьезно, то сижу дома в Москве, занимаюсь семейными делами, дочку вожу в школу.

– Сегодня Шипачев играет в своем родном городе. Как раз при вас о нем начали много говорить. Тогда, в 2013 году, вы сказали, что это самый лучший в мире 87-й номер. Он действительно был круче Кросби или это был какой-то психологический прием?

– Безусловно, это был психологический прием. Но, судя по игровому времени, которое я ему давал – он у меня играл 27, а бывало и 28-29 минут. Половину игры Вадим у меня не уходил с поля.

Какие проблемы сейчас я вижу? Немножко не хватает ему айстайма. На мой взгляд, нужно переходить на три звена, чтобы увеличить у Вадима игровое время.

– Об этом много говорили. Он раньше и в «Динамо» играл куда больше, чем в «Ак Барсе». То есть в этом основная причина его неудач.

– Я бы не сказал, что это его неудачи, просто Вадим любит играть очень много, создавать очень много моментов.

Вадим хочет приехать на лавку, отдышаться и выйти обратно на лед. И это нужно ему создать. Если ты ему это создашь, ты увидишь лучшего 87-го номера.

– В то время при вас Шипачев чем выделялся?

– То же самое, что и сейчас. Очень хорошие передачи, видение поля, 100-процентная отдача игре. Никогда бы не сказал, что Вадим не ляжет под шайбу или что-то не сделает. Это великолепный профессионал, – сказал тренер.