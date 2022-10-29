Кузьменко о паузе в изучении английского: «Голова сильно устала. Взорвалась после 2 недель здесь и пока не готова»

рассказал о том, почему взял паузу в изучении английского.

Форвард пообщался с журналистами после победного матча с «Питтсбургом» (5:1) с помощью партнера по команде .

– Как ваш английский? (Общий смех).

Подколзин (по-русски): Давай, поговори тогда. Скажи, почему сейчас не говоришь по-английски.

Кузьменко (по-английски): Я не знаю, я пока не говорю на английском, потому что моя голова сильно устала (улыбается). Очень много информации. Приехав в Ванкувер, я подумал: «Отлично. Буду учить английский каждый день». Но после двух недель моя голова взорвалась.

(Подколзину по-русски). Как «прошло уже» сказать? «Прошло 2 месяца». (Василий подсказывает). Ага.

(Журналистам по-английски) Спустя 2 месяца моя голова пока что не готова к изучению английского. Может быть, спустя месяц я буду заниматься с преподавателем каждый день. Сейчас я не готов, простите, – сказал Кузьменко при общем смехе.

«Ванкувер» оживает благодаря русским: у Кузьменко 1+1 против «Питтсбурга», у Михеева – 0+2