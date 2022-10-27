Фигурист Энберт: «Давно хочу хоккей попробовать. Мне интересны игровые виды спорта, любопытно ощутить, каково это – стоять на хоккейных коньках»

Фигурист Александр Энберт сообщил, что хочет попробовать свои силы в хоккее.

«Я очень давно хочу хоккей попробовать. Во-первых, любопытно ощутить, каково это – стоять на хоккейных коньках. Во-вторых, мне интересны игровые виды спорта. Я люблю в футбол играть, думаю, что хоккей мне тоже понравится.

Надеюсь, что когда-нибудь я куплю себе форму, хоккейные коньки и попробую себя в хоккее», – сказал серебряный призер Олимпийских игр-2018.