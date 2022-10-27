Сорокин сделал 11-й шатаут в НХЛ и делит с Худобиным 7-е место среди россиян. У идущего 6-м Василевского – 28 сухих игр
Вратарь «Айлендерс» Илья Сорокин отразил 41 бросок из 41 в матче чемпионата НХЛ с «Рейнджерс» (3:0).
Россиянин сделал первый шатаут в сезоне и 11-й – за карьеру в лиге.
Сорокин вышел на 7-е место среди российских голкиперов по сухим играм в регулярках, догнав Антона Худобина («Даллас»).
Рекордсмен среди россиян – Евгений Набоков с 59 шатаутами.
В топ-6 также входят Николай Хабибулин (46), Сергей Бобровский («Флорида», 37), Семен Варламов («Айлендерс», 36), Илья Брызгалов (34) и Андрей Василевский («Тампа», 28).
Всего в 5 играх текущего сезона на счету Сорокина 2 победы и 3 поражения.
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