Сорокин сделал 11-й шатаут в НХЛ и делит с Худобиным 7-е место среди россиян. У идущего 6-м Василевского – 28 сухих игр

Вратарь «Айлендерс» Илья Сорокин отразил 41 бросок из 41 в матче чемпионата с «Рейнджерс» (3:0).

Россиянин сделал первый шатаут в сезоне и 11-й – за карьеру в лиге.

Сорокин вышел на 7-е место среди российских голкиперов по сухим играм в регулярках, догнав Антона Худобина ( ).

Рекордсмен среди россиян – Евгений Набоков с 59 шатаутами.

В топ-6 также входят Николай Хабибулин (46), Сергей Бобровский («Флорида», 37), Семен Варламов ( , 36), Илья Брызгалов (34) и ( , 28).

Всего в 5 играх текущего сезона на счету Сорокина 2 победы и 3 поражения.