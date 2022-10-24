Щитов о судействе: «В КХЛ хватает необъективных удалений. Хотелось бы, чтобы арбитры поработали над дикцией и выбором позиции»

поделился мнением о судействе в нынешнем сезоне Фонбет чемпионата КХЛ.

– Есть мнение, что судейство в этом сезоне хуже, чем в предыдущих. Вы согласны?

– Нашим арбитрам есть куда расти. Хватает необъективных удалений и совсем непонятных штрафов, в том числе дисциплинарных.

– Вы уже говорили, что тренерам надо разрешить критиковать судей.

– Я считаю, что это правильно. Здравая критика, тем более от хоккейных специалистов, нужна. Если судьба каких-то матчей решается из-за судейских ошибок, то это надо обсуждать и искоренять их, чтобы становиться лучше.

Надо больше телевизионных передач, в которых бы арбитры объясняли спорные моменты. Можно по каждой игровой неделе.

Смотришь НХЛ: у нас бы за такой момент дали удаление, а там судьи говорят – пожалуйста, играйте. Или как за океаном происходит вбрасывание в начале периодов – игроки могут въехать в круг. А у нас арбитры вбрасывают шайбу по два-три раза, останавливают, всех передвигают. Кто-то сделал движение коньком, и судья обязательно обратит на это внимание, и так раза два. Непонятно, зачем такое затягивание игры.

И хотелось бы, чтобы наши арбитры еще над дикцией поработали. Когда они объясняют зрителям, засчитан гол или нет, не все четко говорят. Надо поработать и над выбором позиции: идет игра в углу, и туда, где борьба за шайбу, приезжает арбитр и мешает хоккеистам. Из-за этого даже могут гол забить. Диву даешься: почему судья не может позицию правильно выбрать? – сказал бывший защитник клубов .