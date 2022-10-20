Морозов о дисквалификации Разина: «Видим примеры из футбола, где идут разговоры о судейских ошибках после каждого поражения. Судьи не лезут, что тренеры не того поставили»

Президент КХЛ прокомментировал дисквалификацию Андрея Разина за критику арбитров.

– Громкая новость КХЛ этой недели – дисквалификация главного тренера за комментарии о судействе. Почему лиге так важно пресекать эти моменты?

– Это очень важно. Мы уже 6 лет над этим работаем, внесли правила в регламент. Мы все понимаем, есть о чем говорить после игр и с тренерами, и с игроками, разбирать моменты.

Но каждый должен отвечать за свою составляющую. У судей есть рамки, лига над этим работает, и главный арбитр тоже.

Для них есть штрафы, есть поощрения, все игры разбираются, на матчах присутствуют инспекторы. После каждого момента идет разбор, судьям они рассылаются, то есть ведется большая работа.

Все могут допустить ошибку – и игроки, и тренерский штаб, но не нужно это выносить на общее обсуждение. Мы видим примеры из футбола, где после каждого поражения идут разговоры о судейских ошибках. Давайте каждый заниматься своим делом, судей наказывают и так.

Есть портал КХЛ, куда каждый клуб после игры может отправить запрос на разъяснение момента в игре, ошибки судьи. Может быть, клубы или тренеры по-другому смотрят на это.

Все будут рады слышать от тренеров и игроков о моментах, которые происходят на скамейке, в раздевалке, это людей привлекает, а не то, что судья ошибся. Он может допустить ошибку, это бывает, мы с этим боремся. Но разбирать их не очень интересно.

– Можно тогда открыть программу, где судьи будут обсуждать тренеров и игроков.

– Вот видите – никто ведь не лезет из судей, что тренеры не того поставили на буллит или неправильно использует игрока в большинстве. Это тренерская работа, которую он должен выполнять.

А сколько примеров, когда игроки ошибаются? И с другой половины площадки вратарю забивают, никто не разбирает такие ошибки публично.

– С одной стороны мы ждем интересных подробностей от тренеров, с другой – их могут оштрафовать. Как найти баланс?

– У нас есть прекрасные примеры – посмотрите пресс-конференции Сергея Федорова, Игоря Ларионова, Игоря Никитина. Ребята умеют общаться и рассказывают интересные вещи, их никто не штрафовал, потому что не высказывались против судей.

Хотя в их матчах наверняка тоже были судейские ошибки, но тренеры рассказывают про свою игру. Чем Ларионов интересен? Он показывает, чем питается команда, как она готовится. Людям интересно послушать что-то новое, взять себе на вооружение, – сказал .