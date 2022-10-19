Торторелла – 2-й тренер в истории «Филадельфии», начавший в клубе с 3 побед подряд

Теги рейтинги Филадельфия Джон Торторелла НХЛ Пол Холмгрен Хоккей

Джон Торторелла – 2-й тренер в истории «Филадельфии», начавший в клубе с 3 побед подряд.

«Флайерс» на старте сезона обыграли «Нью-Джерси» (5:2), «Ванкувер» (3:2, уступая в счете 0:2) и «Тампу» (3:2, уступая в счете 0:2). 

Ранее в истории «Филадельфии» так начинал только один новый главный тренер – Пол Холмгрен в сезоне-1988/89 (его серия продлилась до 4 побед подряд на старте). 

Сам Торторелла до «Флайерс» возглавлял 4 других клуба НХЛ («Тампу», «Рейнджерс», «Ванкувер» и «Коламбус»), но ни в одном из них не начинал с 3 побед. 

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные