Торторелла – 2-й тренер в истории «Филадельфии», начавший в клубе с 3 побед подряд

– 2-й тренер в истории «Филадельфии», начавший в клубе с 3 побед подряд.

«Флайерс» на старте сезона обыграли «Нью-Джерси» (5:2), «Ванкувер» (3:2, уступая в счете 0:2) и «Тампу» (3:2, уступая в счете 0:2).

Ранее в истории «Филадельфии» так начинал только один новый главный тренер – в сезоне-1988/89 (его серия продлилась до 4 побед подряд на старте).

Сам Торторелла до «Флайерс» возглавлял 4 других клуба («Тампу», «Рейнджерс», «Ванкувер» и «Коламбус»), но ни в одном из них не начинал с 3 побед.