Торторелла о «Филадельфии» на старте: «Мы хорошо постарались. Но это лига поиска пути, идеальной игры нет»

высказался о поиске пути, комментируя старт «Филадельфии».

Клуб начал сезон с победы над (5:2). Торторелла возглавил клуб в межсезонье.

«Мы хорошо постарались. Нужно ли нам что-то подчищать? Да. Но если даже мы просто продолжим прилагать такие усилия...

Это лига поиска пути. Идеальной игры нет. Не все смены получаются одинаково хорошими. Некоторые выглядят просто ужасно. Но это лига поиска пути. И мы нашли путь к победе», – сказал главный тренер «Флайерс».

Торторелла о тактике: «Системы игры в хоккее не такие уж сложные. С нынешними игроками и их вниманием уровня амебы воля перевешивает крестики и нолики»