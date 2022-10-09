Торторелла о тактике: «Системы игры в хоккее не такие уж сложные. С нынешними игроками и их вниманием уровня амебы воля перевешивает крестики и нолики»

сравнил современных хоккеистов с амебами.

Главный тренер «Филадельфии» поделился мнением о роли системы игры в современном хоккее.

«Люди придают большое значение системам. Ну да, могут быть небольшие отличия, может быть другая философия защиты – персональная или зонная. Но это небольшая разница.

Я не думаю, что игра такая уж сложная. Не очень сложно придумать, как играть. Хоккей – это консервативная игра. Я думаю, что самое главное для тренера в половине случаев – не мешать игрокам.

Системы игры в хоккее не такие уж сложные. Да, скажу еще раз, я всегда был тем парнем с планшеткой, который говорит: «Хорошо, если шайба там, иди туда. Если шайба тут, то…». Это выглядело так, как будто я занимался программированием.

Сейчас у меня совершенно другое отношение к игре. Особенно с нынешними игроками и их вниманием уровня амебы, если ты перестаешь контролировать их на пару минут.

Поэтому здесь воля перевешивает все эти крестики и нолики. Вот что вы тренируете, силу воли», – сказал Торторелла.