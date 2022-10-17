Кэйн считает, что Мэттьюс вновь может забить 60 голов за сезон: «Почему нет? Остон становится сильнее с каждым годом и забивает в разных стилях»

считает, что Остон Мэттьюс способен забить 60 голов во втором сезоне подряд.

В прошлом сезоне форвард забил 60 голов в 73 матчах.

Если Мэттьюс вновь забросит 60 шайб, то станет первым хоккеистом в после Павла Буре, которому удалось достичь отметки в 60 голов в двух сезонах подряд.

«Почему нет? С каждым годом Остон становится немного сильнее, даже если мы говорим о его атакующей игре или игре по всем участкам площадки.

Мэттьюс полагается не только на один способ забить. Он забивает в разных стилях: находясь перед воротами, быстрыми бросками или бросками в одно касание. Он динамичен на льду. Не вижу причин, по которым он бы не продолжил в том же духе.

Он хочет быть лучшим игроком на льду. Он радуется, когда забрасывает шайбу в ворота. Он ведь много забивает. Здорово, когда парни, забивающие много голов, радуются им, хотя делают это очень часто.

В этом смысле приходит на ум. Он по-прежнему очень эмоционально празднует свои голы. Эти парни любят забивать», – сказал нападающий .