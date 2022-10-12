Сен-Луи о тренерском опыте: «В последние 10 лет игровой карьеры я уже тренировал – своих партнеров. Мне всегда было комфортно в этой роли»

заявил, что в последние 10 лет своей карьеры игрока уже был тренером.

47-летний специалист возглавил по ходу прошлого сезона. До этого он никогда не работал со взрослыми командами.

«Я думаю, что одним из самых больших преимуществ работы в детском хоккее было то, что я делал акцент на развитие, а результат был чем-то побочным. Я не собирался выигрывать матчи ценой отсутствия развития.

Здесь мы хотим побеждать, но в течение длительного времени. И для нас очень важно не потерять этот настрой из-за текущих результатов. Я думаю, что смогу остаться на этом пути, потому что я люблю хоккей. Мне нравится эта игра, и потому я здесь.

Еще один момент – я знаю все о каждом нашем игроке. От звезды до парня, которого подняли из фарма. Я знаю, через что прошел каждый из них, потому что сам все это пережил. Кроме того, во время карьеры я играл во всех ситуациях. Не было ни одной роли, которую я бы не исполнял. И я чувствую, что могу помочь своим игрокам во всех аспектах хоккея.

Конечно, я делегирую кое-что помощникам, но мы работаем все вместе, а не поодиночке. Четыре головы лучше, чем одна, поэтому мне нравится динамика, которая у нас есть. Я не диктатор, просто стараюсь делать все правильно.

Моя карьера игрока продолжалась довольно долго. В последние 10 лет я уже тренировал. Я играл, но и тренировал своих партнеров. Мне всегда было комфортно в этой роли», – сказал Сен-Луи.