Плющев об «Авангарде»: «Рябыкину надо было дать поработать, он не самый крайний. Календарь немыслимый, селекцию провели без его интересов, думаю»

считает, что поспешил с увольнением .

«Рябыкину надо было дать поработать. Учитывая, что ему предложили в этом сезоне, так было бы правильно. Да и календарь у «Авангарда» был немыслимый.

Думаю, и селекция была проведена без интересов тренера. Если брать результаты, то они неудачные – руководство недовольно.

Как мне кажется, Рябыкин в этой ситуации – не самый крайний человек», – сказал заслуженный тренер России.

Первая отставка сезона в КХЛ! Рябыкину не простили провальный старт «Авангарда»