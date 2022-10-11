Плющев об «Авангарде»: «Рябыкину надо было дать поработать, он не самый крайний. Календарь немыслимый, селекцию провели без его интересов, думаю»
Владимир Плющев считает, что «Авангард» поспешил с увольнением Дмитрия Рябыкина.
«Рябыкину надо было дать поработать. Учитывая, что ему предложили в этом сезоне, так было бы правильно. Да и календарь у «Авангарда» был немыслимый.
Думаю, и селекция была проведена без интересов тренера. Если брать результаты, то они неудачные – руководство недовольно.
Как мне кажется, Рябыкин в этой ситуации – не самый крайний человек», – сказал заслуженный тренер России.
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