Плющев об «Авангарде»: «Рябыкину надо было дать поработать, он не самый крайний. Календарь немыслимый, селекцию провели без его интересов, думаю»

Теги Авангард Дмитрий Рябыкин Владимир Плющев КХЛ календарь Чемпионат.com Хоккей

Владимир Плющев считает, что «Авангард» поспешил с увольнением Дмитрия Рябыкина

«Рябыкину надо было дать поработать. Учитывая, что ему предложили в этом сезоне, так было бы правильно. Да и календарь у «Авангарда» был немыслимый.

Думаю, и селекция была проведена без интересов тренера. Если брать результаты, то они неудачные – руководство недовольно.

Как мне кажется, Рябыкин в этой ситуации – не самый крайний человек», – сказал заслуженный тренер России. 

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