Юхан Маттссон: «У многих неправильное впечатление о России. Люди здесь очень приятные и отзывчивые, всегда помогут»

поделился впечатлениями от России.

– Ты родился и вырос в городе Худдинге. Чем еще можно было заняться молодому человеку в этом городе, помимо хоккея?

– Это пригород Стокгольма, примерно 30 минут езды на машине. Худдинге – обычный пригород, в нем не так много развлечений, но он известен большим количеством хоккейных игроков. Я тренировался каждый день с ребятами, что были старше меня на год, на два. Когда мне было 14, я начал тренироваться с командой U-20. Так что мой досуг на 90% состоял из хоккея и на 10% из общения с друзьями из школы, которые не играли в хоккей.

Это плюс маленьких городов: когда я рос, там не было никаких опасных мест или ситуаций, в которые я бы мог попасть. Конечно, и веселья поменьше, чем в большом городе, но зато намного безопаснее. Сейчас ситуация чуть изменилась, но там по-прежнему можно сконцентрироваться на хоккее.

– Где сейчас живет твоя семья? Там же, в Худдинге?

– Моя мама, да, а мой отец умер, когда мне было 18. Сам я живу в городе Гнеста, из которого родом моя жена. Это в 45 минутах от Худдинге. Очень маленький городок, но там мы можем погостить у родителей жены, к тому же ее братья живут недалеко. У нас там много друзей, поэтому мне нравится там жить.

– Что рассказываешь им о России?

– Много всего. Я понял, что у многих людей неправильное впечатление о России, потому что они не были здесь. Я рассказываю, что люди очень приятные и отзывчивые, несмотря на то, что я не говорю по-русски, а многие не говорят по-английски, мне всегда стараются помочь и объяснить, что-то доступным способом.

До этого я бывал в местах где, если вы не говорите на одном языке, никто не будет тебе что-то объяснять. В России люди всегда помогут, – рассказал шведский вратарь .