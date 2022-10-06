Сергей Федоров: «ЦСКА вдвойне приятно победить в день рождения Михайлова. Борис Петрович журит нас, подсказывает. Больше журит, чем подсказывает»

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Сергей Федоров заявил, что ЦСКА приятно обыграть «Сибирь» в день рождения Бориса Михайлова.

Московская команда одержала победу со счетом 3:0.

– Очень быстрая игра. Мы готовились к быстрому сопернику, который здорово дома играет. Нашу команду – с победой!

Много сделали хороших вещей, о которых мы говорим на протяжение долгого времени. Я надеюсь, что это будет для нас хорошая проверка, хороший старт к тому новому, к чему мы стремимся.

Я точно понимаю, что команда поймет эти слова. Поэтому – с победой нас: первая игра в серии на выезде, поэтому было важно сыграть надежно, правильно и уверенно.

– Отличался ли этот матч кардинально от того, что был в Москве неделю назад?

– На мой взгляд, да. Если смотреть с нашей точки зрения, мы, наверное, немножко, даже не немножко, а плюс-минус на 80 процентов сыграли так, как мы хотели и можем. Сыграли на результат.

Что касается соперника, то по ощущениям с лавки, в Москве он был намного быстрее. Та игра не сложилась для нас удачно, хотя мы сделали достаточно голевых моментов, но не забили. Но не сыграли так, как хотелось бы, в обороне.

Адам Рейдеборн сыграл первый матч на ноль. Насколько важно это для него и для команды – сыграть первый матч в сезоне без пропущенных шайб?

– Важный матч для нас после нескольких игр, которые нас никак не красят. Тот настрой, который у нас был в последние три четыре игры – с таким настроем сложно выигрывать.

Если разобраться в деталях, то сегодня мы себя чувствовали намного лучше и увереннее как команда, как пятерка, как двойка, как тройка. Удалось сыграть правильно все 60 минут, сыграть и забить, сыграть в обороне, в меньшинстве сыграть.

Не скажу, что у Адама было сегодня мало работы: давление ощущалось все три периода на наши ворота. Наши нападающий и защитники ловили очень много на себя. Это важная для нас победа, особенно, учитывая, что это первый матч в выездной серии.

Поздравляю Бориса Петровича Михайлова, у него сегодня день рождения. Вдвойне приятно выиграть этот матч. Борис Петрович, спасибо за мудрость, за науку. Он все время с нами, журит нас, подсказывает. Больше журит, чем подсказывает.

Желаю долгих лет жизни. Мы вас любим, уважаем, и еще раз спасибо за ваше участие в нашей жизни, – сказал главный тренер ЦСКА.

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