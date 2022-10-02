Чехович о выступлении за «Локомотив»: «Пока не использую весь потенциал. Знаю, что могу играть намного лучше»

считает, что пока не использует весь свой потенциал в .

23-летний нападающий набрал 5 (4+1) очков в 13 матчах в Фонбет Чемпионате КХЛ.

– Вы стабильно выходите в топ-6, но со стороны кажется, что пока не хватает взаимопонимания с партнерами.

– Согласен, что пока не использую весь свой потенциал. Знаю, что могу играть намного лучше. Не вся команда еще набрала отличную форму, не все игроки находятся в своих лучших кондициях. Пока судить рано, конечно. Провели не так много матчей. Но добавлять нужно во многом.

– Что скажете о хоккее ? Сложно ли перестроиться под его требования?

– Видно, что ему важна каждая деталь, для него нет мелочей в хоккее. Как губка, впитываю в себя новую информацию. Адаптировался к его требованиям.

– Никитин в этом сезоне всех нас удивляет своим ярким поведением на публике. Обычно он общается сдержанно, но на последних пресс-конференциях дает огня. Какой он внутри команды? – Игорь Валерьевич знает, какие слова необходимо подобрать, чтобы взбодрить команду, объяснить игрокам, как нужно себя вести. Чувствует команду, понимает ее. У всех нас высокие ожидания от сезона: у болельщиков, игроков, руководства.

Клуб делает все, чтобы добиться поставленной цели. В тренерском штабе работают люди с огромным опытом, которые неоднократно доходили до финала Кубка Гагарина, – сказал Чехович.