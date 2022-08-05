Мишарин о спортивном долголетии: «Было бы круто сыграть 1000 игр в КХЛ. Секрет у каждого свой, я всегда соблюдаю режим, например»

Теги Торпедо суперлига России Евгений Бирюков Кирилл Лямин Георгий Мишарин Яков Рылов КХЛ Хоккей

Георгий Мишарин хочет провести 1000 матчей в Фонбет Чемпионате КХЛ

– Вы сыграли более 700 игр в лиге. Не давит на вас эта цифра?

– Нисколько. Если посчитать еще игры в Суперлиге, то цифра будет гораздо больше. Было бы круто сыграть 1000 игр в КХЛ. Но загадывать пока не буду.

– Помимо вас всего лишь три защитника преодолели планку в 700 игр: Кирилл Лямин, Яков Рылов и Евгений Бирюков. Общаетесь с этими игроками?

– У меня очень хорошие отношения и с Яковом Рыловым, и с Евгением Бирюковым. С Яковом играли в одной паре в ЦСКА и на молодежном чемпионате мира.

Какого-то общего секрета нашего долголетия нет, у каждого что-то свое. Я, например, всегда соблюдаю режим. Может, причина в этом, – сказал защитник «Торпедо»

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