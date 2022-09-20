«Несмотря на все тютютю, вы для нас мимими», «Спасибо, братишки, за поддержку». «Сибирь» нарисовала плакаты болельщикам

«Сибирь» нарисовала плакаты для болельщиков клуба.

Новосибирская команда обыграла «Нефтехимик» (3:2) в матче Фонбет чемпионата .

После матча хоккеисты продемонстрировали плакаты, адресованные болельщиками, на которых было написано: «Несмотря на все тютютю, вы для нас мимими» или «Спасибо, братишки, за поддержку». Были также и другие плакаты.

«Обычно плакаты рисуют болельщики, но сегодня мы решили изменить традицию и нарисовать плакаты для наших любимых болельщиков», – сообщается в телеграм-канале .

Фото: официальный телеграм-канал «Сибири»