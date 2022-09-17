Брэди Ткачак: «Я никогда еще не был так воодушевлен перед сезоном. Все знают, какого уровня новички пришли в «Оттаву»

Теги Оттава НХЛ Клод Жиру Кэм Тэлбот Алекс Дебринкет Брэди Ткачак Хоккей

Капитан «Оттавы» Брэди Ткачак поделился ожиданиями от тренировочного лагеря.

«Будет здорово, все взволнованы. Я никогда еще не был так воодушевлен перед новым сезоном. И это ощущение витает над катком каждый день.

Все знают, какого уровня новички к нам пришли, но как люди они оказались даже лучше. Они значительно помогут нашей команде, и чувствуется воодушевление.

Будет очень здорово, мы получим большое удовольствие. Мы все готовы работать», – сказал нападающий.

Летом к «Оттаве» присоединились форварды Алекс Дебринкет и Клод Жиру, вратарь Кэм Тэлбот и другие хоккеисты.

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные