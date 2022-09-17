Хант о Москве: «Очень атмосферный город, настоящий мегаполис. Много отличных ресторанов, вкусной еды и красивых людей»

Нападающий Гарет Хант поделился впечатлениями от Москвы.

– Вы уже играли в «Куньлунь Ред Стар» в сезоне-2019/20, почему решили вернуться? Особенно необычным решение кажется сейчас, когда многие иностранцы, наоборот, отказываются ехать в Россию.

– КХЛ является одной из лучших лиг в мире, рад вернуться сюда. Я не мог не обрадоваться, когда появилась возможность снова играть за «Куньлунь». Это хорошая организация, мы пытаемся расти как клуб. Я был польщен, когда мне позвонил Скотти Макферсон (генеральный менеджер клуба) и предложил контракт.

– В 2019 году «Куньлунь» еще базировался в Китае, но из-за пандемии переехал в Мытищи. Какие впечатления от России и самого города? – Думаю, что было бы классно увидеть больше болельщиков на трибунах в Мытищах, которые бы поддерживали нас. Но я рад находиться в Москве, это очень классный город. Мне нравилось в Китае, но Москва – очень красивое место. Здесь прекрасные пейзажи и очень дружелюбные люди. Мне здесь нравится.

– Что больше всего вас поражает здесь?

– Однозначно прогулки по центру Москвы. Это очень атмосферный город, настоящий мегаполис. В любой день недели очень много всего интересного происходит. Здесь много отличных ресторанов, вкусной еды и красивых людей.

– Посоветовали ли бы иностранным хоккеистам приезжать в Россию? – Да! Как я сказал, – одна из лучших лиг мира. Приехать сюда – отличная возможность для развития карьеры. Думаю, что многим североамериканцам бы понравилось, если бы они побывали здесь, – сказал Хант.