Айэленд о 1-й победе «Куньлуня» за 6 матчей: «Здорово было наконец победить. Хочется получше сыграться»

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Главный тренер «Куньлуня» подвел итоги матча с «Сочи» (3:1) в Фонбет Чемпионате КХЛ.

Китайский клуб прервал серию из 5 поражений.

«Очень здорово было наконец победить. Знали, что матч будет непростым. Игра была достаточно сложной как физически, так и психологически. Сегодня очень хорошо сыграли наш вратарь и меньшинство, мы очень довольны результатом. 

Что хотелось бы поправить в нашей игре? Хочется получше сыграться, стоит поработать над этим. Еще мне не нравится, что мы часто откатываемся назад. Ну и владение шайбой, нам стоит улучшить этот компонент», – сказал Грег Айэленд.

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