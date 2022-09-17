Айэленд о 1-й победе «Куньлуня» за 6 матчей: «Здорово было наконец победить. Хочется получше сыграться»

Главный тренер подвел итоги матча с (3:1) в Фонбет Чемпионате КХЛ.

Китайский клуб прервал серию из 5 поражений.

«Очень здорово было наконец победить. Знали, что матч будет непростым. Игра была достаточно сложной как физически, так и психологически. Сегодня очень хорошо сыграли наш вратарь и меньшинство, мы очень довольны результатом.

Что хотелось бы поправить в нашей игре? Хочется получше сыграться, стоит поработать над этим. Еще мне не нравится, что мы часто откатываемся назад. Ну и владение шайбой, нам стоит улучшить этот компонент», – сказал Грег Айэленд.