Егор Бабенко о 6 голах «Сочи» в игре с «Барысом»: «Мы заслужили такой счет своей работой. Очень рады первой победе»

подвел итоги матча с (6:3).

«Сочи» одержал первую победу в Фонбет Чемпионате КХЛ. До этого на старте было три поражения подряд с общей разницей шайб 3:10.

– Согласитесь, что «Барыс» оказался наиболее мастеровитым соперником из всех команд, с кем «Сочи» играл в первой домашней серии?

– Да, так и есть. С такой командой очень интересно было играть. И тем ценней наша победа.

– До этого матча «Сочи» забросил в трех матчах три шайбы. А тут – сразу шесть. Чем это можно объяснить?

– Мы и в тех встречах, что проиграли, должны были забивать больше. Моментов у нас было достаточно. А в игре с «Барысом»? Думаю, мы заслужили такой счет своей работой. И мы очень рады первой победе.

– Второй период для «Сочи» получился крайне тяжелым.

– Да, приходилось много обороняться, но мы все вместе справились. «Барыс» очень хорошо контролировал шайбу и за счет ближней скамейки несколько раз зажал нас в зоне. В современном хоккее многие команды этим пользуются.

Нам тоже в этом компоненте надо прибавить, чтобы активнее делать наложения звеньев. Соперник в такие минуты устает, этим можно пользоваться.

– Очень важно, на наш взгляд, что у «Сочи» было всего два удаления.

– Да, у «Барыса» сильное большинство, мы знали об этом. И постарались сыграть аккуратно.

– Вы пропустили половину прошлого сезона из-за тяжелой травмы. Как себя чувствует сейчас ваш организм?

– Да, мне пришлось много поработать. Но сейчас я готов на все сто процентов. Готов много времени проводить на льду и помогать команде. Все проблемы уже позади, – сказал нападающий