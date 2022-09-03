Павел Акользин: «Сделаем работу над ошибками, и вы увидите совсем другой «Металлург»

Форвард высказался после двух голов в ворота (5:4).

«После крупного поражения от ЦСКА все выходили сегодня побеждать. «Торпедо» – очень активные ребята, постоянно идут в давление, висят на спине. Сложно было это преодолевать. Но, когда получалось это преодолеть, у нас получались хорошие атаки.

Во втором периоде было ощущение, что нижегородцы подсели и начали играть авантюрно. Как следствие – они допустили ошибки, которые удалось превратить в заброшенные шайбы.

В первом случае я понимал, что не получится объехать защитника, и сместился в центр, чуть вытянул вперед руки и бросил в ближний, а в случае со второй шайбой, выйдя 1 в 0, решил исполнить в стиле партнера по сборной . Видел, как он забивает такие голы. Так что спасибо ему за гол.

В принципе, в первых двух играх не показали свой хоккей. Сделаем работу над ошибками, и вы увидите совсем другой «Металлург», – сказал Акользин.