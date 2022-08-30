Максим Гончаров: «Решаем, буду ли играть в этом сезоне. Если хоккей закончится, посвящу медиа большую часть жизни»

рассказал о том, будет ли играть в предстоящем хоккейном сезоне.

«Я сейчас в подвешенном состоянии. Только восстановился после операции, только пришел в игровую форму. Мы с агентом решаем, будем играть или не будем в этом сезоне. Конкретики пока дать не могу.

Если заканчивается хоккей, я посвящу медиа большую часть своей жизни.

Потому что хоккей нужно популяризировать, а последние данные говорят, что интерес падает. Я всю жизнь провел в хоккее и думаю, что могу дать этому виду спорта что-то взамен.

Идея собственного подкаста у меня родилась, когда играл за , а базировались мы в Балашихе.

После каждой тренировки я подвозил домой Лешу Потапова и – мы втроем ездили по московским пробкам по полтора-два часа в день и постоянно вели беседу.

В какой-то момент поняли: было бы прикольно записать это на видео», – сказал Гончаров на Форуме Taneco в Казани.