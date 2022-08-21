Александр Тыжных: «Войнов должен был играть в НХЛ, он делал все, чтобы вернуться. Обидно, что все это произошло именно со Славой»

Александр Тыжных считает уникальной личностью.

– Вашим клиентом был Вячеслав Войнов. Обидно за него по-человечески, что он так и не смог вернуться в , несмотря на все попытки?

– Для меня это больная тема. Я очень переживаю за Славу. Для меня он самый близкий человек, и я хорошо знаю его жену Марту.

Не хочется вспоминать ту ситуацию, для меня это был нонсенс. Я считаю, что Войнов должен был играть в НХЛ. Он делал все, чтобы вернуться, и профессиональные люди вели его дело. И обидно, что все это произошло именно со Славой.

Мне нравится то, что он всегда был мужиком. Уникальная личность с обалденным характером. Войнов выиграл два Кубка Стэнли, что является мечтой для многих хоккеистов. Его карьера все еще продолжается, и могу пожелать Славе радовать своей игрой всех нас, – сказал агент.