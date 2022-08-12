Министр спорта РФ о смерти 14-летнего игрока школы СКА: «Должны быть профессиональные медики в командах, нужен контроль за здоровьем»

Министр спорта России прокомментировал смерть хоккеиста школы СКА.

Клуб сообщил, что 14-летний хоккеист скончался в результате несчастного случая на тренировке. Во время одного из упражнений шайба попала игроку в грудь в область сердца.

Врач команды оказал помощь хоккеисту и вызвал скорую помощь. Его доставили в больницу, но спасти мальчика не удалось. По факту его смерти возбуждено уголовное дело.

«Нагрузки [в спорте] колоссальные – эмоциональные и физические. Организм только формируется, и то, как он реагирует на нагрузку, предсказать очень сложно. Для этого должны быть собраны профессиональные медики в командах и должен быть профессиональный контроль за здоровьем», – сказал Олег Матыцин.

Трагедия в Питере: после попадания шайбы в грудь скончался 14-летний хоккеист СКА