Отец погибшего игрока школы СКА: «Кого-то обвинять нет смысла. Произошел чисто несчастный случай»

Отец погибшего хоккеиста школы никого не винит в смерти сына.

Клуб сообщил, что 14-летний Всеволод Малков скончался в результате несчастного случая на тренировке. Во время одного из упражнений шайба попала игроку в грудь в область сердца.

Врач команды оказал помощь хоккеисту и вызвал скорую помощь. Его доставили в больницу, но спасти мальчика не удалось.

По факту его смерти возбуждено уголовное дело.

«Я не вижу каких-то виноватых в этом, кого-то обвинять, думаю, не имеет никакого смысла. Произошел чисто несчастный случай. Это была обычная тренировка, они наигрывали меньшинство: пятерка атакует, четверка обороняется.

Был бросок, щелчок защитника с синей линии, как мне рассказали, я не присутствовал, так как родителей не допускают до тренировок. Шайба попала в область сердца, и произошла остановка сердца. Дальше была реанимация, но, к сожалению, безуспешно.

Мне уже звонил директор хоккейного клуба, Анатолий Михайлович Янкевич, сказал, что окажет любую помощь: финансовую и так далее, все содействие в организации похорон», – сказал Игорь Малков.