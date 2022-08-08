Форвард «СКА-1946» Демидов: «Наше поколение можно сравнить с поколением 1985-86 годов, где играли Малкин и Овечкин»

Нападающий Иван Демидов сравнил свое поколение с поколением .

– Ваше поколение сейчас одно из самых перспективных в истории российского хоккея. На отдельных игроков 2004-2005 годов возлагают очень большие надежды, как и на вашу сборную в целом. Как ты оцениваешь ваше поколение, твоих сверстников?

– Мне кажется, наше поколение можно сравнить с поколением 1985-86 годов рождения, где играли и Александр Овечкин.

Я не хочу загадывать, потому что и в 98-м году были хорошие парни, но мало кто из них пробился. У нас много действительно хороших парней – все техничные. Есть игроки, которые уже сейчас проходят сборы с , так что у нас растет очень хорошее поколение, – сказал Демидов.