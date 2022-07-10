Скаут НХЛ: «Мичков – проспект номер 1 в Европе для драфта-2023»

Скаут НХЛ по Европе назвал одним из фаворитов драфта-2023.

«Мичков – вингер со всеми навыками, необходимыми для того, чтобы стать звездой.

Его ускорение превосходно, это энергичный игрок, который, кажется, на долю секунды опережает ход игры. Он первоклассный распасовщик, способный создавать моменты практически в каждой смене.

В настоящее время Мичков – проспект номер один в Европе для драфта-2023», – сказал директор европейского скаутского отдела НХЛ Горан Стабб.

В прошедшем сезоне 17-летний Мичков стал обладателем Кубка Харламова в составе .

В регулярном чемпионате Париматч Молодежной хоккейной лиги он набрал 38 (22+16) очков в 22 матчах за команду, в плей-офф – 17 (13+4) баллов в 17 играх.

Также он дебютировал в за СКА (13 матчей в регулярном чемпионате, 2+3) и за сборную России на Кубке «Карьялы» (3 игры, 1+1).

Среди главных фаворитов драфта, выступающих в Северной Америке, называются форварды Коннор Бедард и Адам Фантилли.