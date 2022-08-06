Никишин о синхронном плавании: «Пока не специалист, но кое‑что уже понимаю. Ошибки вижу»

Александр Никишин рассказал, разбирается ли он в синхронном плавании.
Его девушка – известная синхронистка Варвара Субботина.
— Вот ты говоришь, что Варвара не разбирается в хоккее. А сколько элементов из синхронного плавания сам уже освоил?
— На самом деле я уже вижу, если они где‑то накосячили — связка не пошла, завалилась или еще что‑то. А вот как все эти элементы называются, «Цапля», выход из воды… Там трудные термины, тяжело их выучить. Но ошибки я уже вижу.
«Игры дружбы» смотрел. Пока не специалист, но кое‑что уже понимаю, – сказал защитник СКА.