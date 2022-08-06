Никишин о синхронном плавании: «Пока не специалист, но кое‑что уже понимаю. Ошибки вижу»

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Александр Никишин рассказал, разбирается ли он в синхронном плавании.

Его девушка – известная синхронистка Варвара Субботина.

— Вот ты говоришь, что Варвара не разбирается в хоккее. А сколько элементов из синхронного плавания сам уже освоил?

— На самом деле я уже вижу, если они где‑то накосячили — связка не пошла, завалилась или еще что‑то. А вот как все эти элементы называются, «Цапля», выход из воды… Там трудные термины, тяжело их выучить. Но ошибки я уже вижу.

«Игры дружбы» смотрел. Пока не специалист, но кое‑что уже понимаю, – сказал защитник СКА.

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