Никишин о синхронном плавании: «Пока не специалист, но кое‑что уже понимаю. Ошибки вижу»

рассказал, разбирается ли он в синхронном плавании.

Его девушка – известная синхронистка .

— Вот ты говоришь, что Варвара не разбирается в хоккее. А сколько элементов из синхронного плавания сам уже освоил?

— На самом деле я уже вижу, если они где‑то накосячили — связка не пошла, завалилась или еще что‑то. А вот как все эти элементы называются, «Цапля», выход из воды… Там трудные термины, тяжело их выучить. Но ошибки я уже вижу.

«Игры дружбы» смотрел. Пока не специалист, но кое‑что уже понимаю, – сказал защитник .