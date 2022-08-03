Роман Ротенберг: «Планируется, что сборная U25 сыграет с Казахстаном, Беларусью и национальной командой России на Кубке Первого канала»

рассказал, какие сборные сыграют на Кубке Первого канала.

– Расскажите, какие будущие планы у сборной U25? Кто будет ее тренером в течение сезона?

– У нас есть тренерский штаб сборной U25. Мы работаем совместно. Планируется, что сборная U25 сыграет на Кубке Первого канала вместе со сборными Казахстана, Беларуси и национальной сборной России.

Дальше планируется, что сборная U25 поедет путешествовать по России после сезона КХЛ, когда закончится плей-офф. У нас есть хороший опыт в Тульской области и Санкт-Петербурге. Планировали посетить Татарстан, Башкортостан, Омск, Новосибирск и другие регионы.

Пока нет четкого графика. Возможно, сыграем в Минске и Казахстане. Все обсуждается.

Мы видели, какой интерес вызывает сборная в регионах. Выбор тренера будет понятнее к Кубку Первого канала, – сказал первый вице-президент .