Каменский о том, начнет ли сборная играть на ЧМ с высшего дивизиона: «Рейтинг России настолько высокий, что нет смысла спускаться вниз»

высказался касательно участия сборной России в ЧМ по хоккею.

«Ведется ли работа по возвращению наших хоккеистов на мировую арену? Это надо в Федерации хоккея России спрашивать, я точно ответить на этот вопрос не могу.

Я думаю, они разговаривают с Международной федерацией хоккея и стараются подавать апелляции, чтобы нашим ребятам разрешили выступать на международных турнирах. Никто не сидит на месте: и КХЛ, и Министерство спорта работают над этим вопросом.

Когда мы вернемся, это зависит от ИИХФ, я прогнозировать не могу. Начнет ли наша сборная играть на чемпионате мира после дисквалификации с самого высокого дивизиона? Рейтинг России настолько высокий, что нет смысла спускаться вниз», – сказал вице-президент по развитию .

Ранее ИИХФ отстранила Россию от международных хоккейных турниров до особого уведомления.