Панарин о Радулове: «У него хорошая энергетика. Запускай его – и он погрызет всех»

высказался о несостоявшемся переходе в «Рейнджерс».

— Радулов в конце прошлого сезона мог перейти в . Он мог бы сыграть с вами в одной тройке.

— Было бы шикарно. У него хорошая энергетика. Запускай его туда – и он погрызет всех.

— Еще же важна «химия».

— Конечно, я не могу сказать, как бы там было. Но уверен, что было бы хорошо. Он звезда хоккея, и я всегда на него равнялся. Смотрел на его подкидки, когда он играл в Уфе. Это шикарное время.

Конечно, я бы с удовольствием с ним сыграл. Но не получилось, – сказал форвард «Рейнджерс».