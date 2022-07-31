Панарин о Радулове: «У него хорошая энергетика. Запускай его – и он погрызет всех»

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Артемий Панарин высказался о несостоявшемся переходе Александра Радулова в «Рейнджерс».

— Радулов в конце прошлого сезона мог перейти в «Рейнджерс». Он мог бы сыграть с вами в одной тройке.

— Было бы шикарно. У него хорошая энергетика. Запускай его туда – и он погрызет всех.

— Еще же важна «химия».

— Конечно, я не могу сказать, как бы там было. Но уверен, что было бы хорошо. Он звезда хоккея, и я всегда на него равнялся. Смотрел на его подкидки, когда он играл в Уфе. Это шикарное время.

Конечно, я бы с удовольствием с ним сыграл. Но не получилось, – сказал форвард «Рейнджерс».

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