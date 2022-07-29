Скориков о Козлове: «Интересно и приятно с ним работать. Хочется учиться всему, что он говорит»

прокомментировал поражение от (3:4) в контрольном матче.

– Результатом, конечно, нельзя быть довольным. Для меня матч сложился неплохо, удалось забить гол. Первые цели, которые я себе поставил, сейчас реализую. Мне бы очень хотелось закрепиться в составе «Салавата Юлаева».

– Как проходит предсезонная подготовка? Говорят, что вы показали на тестах лучшие показатели…

– Мы проходили за свою карьеру и не такие нагрузки. Сейчас тренировочные процесс построен грамотно. Нас не гоняют, мы не бегаем кроссы. Все хорошо, справляемся. Что касается показателей, то мне удалось проявить выносливость за счет генетики и подготовки во время паузы.

– Показалось, что игрокам «Салавата» не хватало на льду взаимопонимания. Это так?

– Мы еще не все отточили на тренировках. Работаем над конкретными моментами. Думаю, поэтому не было идеального взаимопонимания.

– Прокомментируйте свой гол.

– Побежал вперед, получилось хорошо открыться. Удачно попал своим броском по ворота. Ничего необычного не сделал, отчасти повезло.

– Как вам работается с ?

– Интересно и приятно с ним работать. Хочется учиться всему, что он говорит. Виктор Николаевич был большим игроком. Сейчас многое подсказывает нам индивидуально. Вообще, весь тренерский штаб проводит индивидуальную работу.

– Насколько вам тяжело находиться на сборах с основной командой?

– Я не в первый раз на сборах с «Салаватом». У меня не такой возраст, чтобы возникли трудности в этом плане. Надо брать на себя игру, обыгрывать и закрепляться в составе, – сказал нападающий .