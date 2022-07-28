Бобби Райан о проблемах с алкоголем: «В основном мне стыдно»

высказался о своих проблемах с алкоголем.

Вчера стало известно, что он был задержан в аэропорту Нэшвилла. Хоккеист зашел в один из магазинов и покинул его, не заплатив за товар.

Затем 35-летний игрок отправился в бар, а украденные вещи по дороге оставил на прилавке другой торговой точки.

При задержании Райан не подчинялся сотрудникам полиции. Он находился в состоянии сильного алкогольного опьянения, не мог самостоятельно стоять на ногах, не понимал, где находится, и не смог назвать дату и время.

Магазин отказался от обвинений, однако Райан был взят под стражу за нахождение в нетрезвом виде в общественном месте.

«Сегодня я получил так много невероятных сообщений. Спасибо вам.

Сегодня первый день (снова). В основном мне стыдно, но я не должен это чувствовать. Сегодня я просыпаюсь и выбираю то, что будет лучше.

Спасибо вам всем от всего сердца. Я ненавижу то, что я здесь, но это то место, где я нахожусь, и я признаю это», – написал экс-форвард сборной США.

В ноябре 2019 года хоккеист приостановил карьеру в для прохождения программы по лечению от алкогольной зависимости.

В феврале 2020 года он вернулся на лед, а в сентябре получил приз за верность хоккею.

В НХЛ он играл за «Оттаву», и . В 2010 году нападающий в составе сборной США стал серебряным призером Олимпиады.